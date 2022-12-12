Sere Sola mevkiinde devrilen kömür yüklü tır bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki kişi ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırdaki diğer yaralı AFAD, itfaiye ve UMKE ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.