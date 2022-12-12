Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 00:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de kömür yüklü tır devrildi: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Hakkari'de kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sere Sola mevkiinde devrilen kömür yüklü tır bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki kişi ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırdaki diğer yaralı AFAD, itfaiye ve UMKE ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.
Etiketler: Hakkari Trafik Kazası
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