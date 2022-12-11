Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Uzundere Mahallesinde Nuri Çakmakoğlu'nun kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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