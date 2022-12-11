Kaza saat 09.00 sıralarında Burdur- Antalya kara yolu Çubukbeli mevkiinde meydana geldi.

Uğur D.'nin kullandığı şehirler arası yolcu otobüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Osman A.'nın kullandığı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs uçurumun kenarında durdu, Tırın dorsesi ise ayrılıp yolu kapattı. Kazada otobüs şoförü ile 8 yolcu yaralandı. Çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan 9 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.