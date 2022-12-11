Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 18:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dinamit balıkçının elinde patladı: 1'i ağır 3 yaralı
[Fotograf: DHA]
Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı açıklarında bir teknede balık avlamak için kullanılan dinamitin patlaması sonucu 1’i ağır 3 balıkçı yaralandı.
Erdal Koz, Özer Güler ve Kadir Korkmaz tekneyle balık avlamak için İbrice Limanı açıklarına geldi.
Erdal Koz, yasak olduğu halde dinamit kullanarak balık avlamak istedi. Bu sırada dinamitin elinde patlaması sonucu Koz ve teknede bulunan Özer Güler ile Kadir Korkmaz yaralandı.
Çevredeki balıkçılar tarafından limana çıkartılan yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sağ eli bileğinden koptu
Sağ eli bileğinden kopan ve hayati tehlikesi bulunan Erdal Koz ile yüzü ve gözlerinde yaralar bulunan Özer Güler ile Kadir Korkmaz, ilk müdahalelerinin ardından Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler: Edirne Balıkçılık
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