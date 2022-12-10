Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 36 yaralı
[Fotograf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde, fidan dikim işçilerini taşıyan römorklu traktör devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.
Özay K'nin kullandığı fidan dikiminde çalışan işçilerin bulunduğu römorklu traktör, Bağtepe Mahallesi Bindüş mevkiindeki ormanlık alanda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Durumu ağır yaralılar Adana'ya sevk edildi
Kazada yaralanan 37 kişi ambulanslar ve özel araçlarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Hüsnü Kurt kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Durumu ağır olan diğer yaralıların Adana'ya sevk edildiği öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Adana Trafik Kazası
Son Haberler
- 20:47
- 20:39
- 20:26
- 20:13
- 20:08
Sıradaki Haber
Edirne'de bir tırdan binlerce kaçak ürün çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz