Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 18:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.
Dün ilçenin kırsal Kazancı Mahallesi'nde traktörüyle tarladan dönen H.U, 4 yaşındaki oğlu N.U'ya çarptı.
Baba, özel araçla oğlunu Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Küçük çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Etiketler: Diyarbakır
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