Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de kaçak 1690 botoks malzemesi ele geçirildi
Hakkari'de ekipler kaçakçılara geçit vermiyor. Yüksekova ilçesinde kaçak 1690 botoks malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçede dün operasyon düzenleyen ekipler, faturasız, irsaliyesiz, etiketsiz 1690 botoks malzemesi ele geçirdi.
Etiketler: Hakkari Kaçakçılık
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