Zirai Aletler Sanayisi'ndeki bir mobilya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Depodaki malzemelerin yanması sonucu büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı

Yangını, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın sonucunda kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Orhan Arancı,sanayi bölgesinde çıkan yangına, ekiplerin hemen intikal ettiğini söyledi.

Yangına, aralarında Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz ile ilçe belediyelerin tankerlerinin de bulunduğu 24 araç ve 50 personelle müdahale edildiğini ifade eden Arancı, yangının kontrol altına alındığını aktardı.

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da çalışmaları takip etti.