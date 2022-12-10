Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]
İstanbul Sultanbeyli'de inşaat alanındaki çalışmalar sırasında bir işçi göçük altında kaldı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçinin cansız bedenine ulaştı.
Adil Mahallesi Aslı Sokak'ta inşaat halindeki 4 katlı binanın girişine tesisat döşenmesi amacıyla yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Çalışmalara katılan işçi Turan T. göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ile iş makinesi yönlendirildi.
Ekipler tarafından göçük altından çıkartılan 61 yaşındaki Turan T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Turan T'nin cenazesi, Sultanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
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