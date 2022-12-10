Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşçileri taşıyan traktör devrildi: 37 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde, fidan dikim işçilerini taşıyan römorklu traktörün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı.
Özay K'nin kullandığı fidan dikiminde çalışan işçilerin bulunduğu römorklu traktör, Bağtepe Mahallesi Bindüş mevkisindeki ormanlık alanda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 37 kişi ambulanslar ve özel araçlarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olanların Adana'ya sevk edildiği öğrenildi.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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