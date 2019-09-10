Adana'da zehir tacirlerine şafak baskını: 38 gözaltı kararı10 Eylül 2019 Salı 08:34 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 10:24
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 500 polisin katıldığı ve özel harekat ekiplerinin destek verdiği operasyonda narkotik dedektör köpekler de yer aldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.
Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu yaklaşık 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon yapılan bazı adreslerde narkotik köpeğiyle arama yapıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Kaynak: AA