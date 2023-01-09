Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yolcu minibüsü tırla çarpıştı: 17 yaralı
[Fotograf: AA]
Adana'da yolcu taşıyan minibüsle tırın çarpışması sonucu minibüsteki 17 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Adana'ya yolcu taşıyan İsmet Şenateş idaresindeki minibüs, D-400 kara yolu Baklalı Kavşağı'nda Hüseyin Çiftçi'nin kullandığı tırla çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Şenateş ile minibüsteki 17 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana ve Ceyhan ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Tır şoförünün yara almadığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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