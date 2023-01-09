Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, Muğla'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren il genelinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2), iç ve doğu kesimlerinde zaman zaman şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.