Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 171 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 18-24 Nisan'da çeşitli operasyonlar düzenledi.
[Fotoğraf: AA]
Operasyonlarda 3 bin 47 uyuşturucu hap, 2 kilo 643 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 171 zanlıdan 21'i tutuklandı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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