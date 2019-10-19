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Adana'da uyuşturucu operasyonu19 Ekim 2019 Cumartesi 10:37 - Son Güncelleme 19 Ekim 2019 Cumartesi 10:42
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Barbaros ile Sarıçam ilçesindeki Kemalpaşa mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 141 gram eroin, 7,13 gram sentetik uyuşturucu ve 2,37 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler: uyuşturucu eroin esrar narkotik suçlarla mücadele