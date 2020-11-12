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Adana'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ali Demirel yönetimindeki hafif ticari araç ile Cevdet İnç idaresindeki otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Demirel ile beraberindeki Çağla Aldemir ve otomobil sürücüsü İnç yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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