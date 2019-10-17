Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyen paylaşımlar yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

16 kişi hakkında gözaltı kararı

Ekipler, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden paylaşımları tespit edilen 16 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin adreslerine baskınlar yapıldı, bazı ekipler damlarda ve sokaklarda önlemler aldı.

Aramada örgütsel doküman ele geçirildi

Operasyonda 13 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda bir pompalı tüfek ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Firari 3 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA