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Adana'da terör operasyonu: 10 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Adanada terör operasyonu: 10 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu ve kentte sokak eylemi düzenleyebileceği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kişilerin adreslerini tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 14 eve eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Söz konusu adreslerde arama yapan ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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