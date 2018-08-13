  • 13 AĞUSTOS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.977
    EURO 7.957
  • BIST 92684.55
    ALTIN 267.821
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çakıcı'nın 'adamları' gözaltına alındı

Çakıcı'nın 'adamları' gözaltına alındı

Cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı adına suç işledikleri öne sürülen 17 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çakıcının adamları gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı adına suç işledikleri iddia edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine polis ekipleri, aralarında Çakıcı'nın avukatının da yer aldığı 17 kişiyi, Kırıkkale'de gözaltına aldı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Çakıcı, bu sabah erken saatlerde güvenlik önlemleri altında Ankara Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakledilmişti.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Alaattin Çakıcı, ankara, Kırıkkale
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER