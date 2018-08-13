Çakıcı'nın 'adamları' gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı adına suç işledikleri iddia edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine polis ekipleri, aralarında Çakıcı'nın avukatının da yer aldığı 17 kişiyi, Kırıkkale'de gözaltına aldı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Çakıcı, bu sabah erken saatlerde güvenlik önlemleri altında Ankara Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakledilmişti.
Kaynak: AA