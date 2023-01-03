Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 08:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da tefecilik operasyonunda 21 gözaltı kararı
Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, 254 kişiyi mağdur edip 12 milyon 600 bin lira haksız kazanç sağladığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, tefecilik suçuna karıştığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda 21 şüphelinin 254 kişiyi mağdur edip 12 milyon 600 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanması için tespit edilen adreslere baskın yapıldı.
Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Etiketler: Adana Kaçakçılık
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