İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından Adana'da polis ekipleri, vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını havadan ve karadan denetledi.

Polis helikopteriyle cadde ve sokaklar havadan taranarak anonslar yapıldı, ihlal tespit edildiğinde ise ekipler ilgili bölgeye yönlendirildi.

[Fotoğraf: AA]

Şehrin işlek cadde ve kavşaklarında da uygulama yapan polis, sürücü ve yayaları durdurarak izinleri olup olmadığını kontrol etti, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza uyguladı.

Öte yandan, denetim yapan ekipler merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde kısıtlamayı ihlal eden kişiler olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye giden polis, izin belgesi bulunmayan E.A'ya idari para cezası uyguladı.

Denetim sırasında, polis ile bazı vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Ekiplerin müdahalesiyle sokaktaki vatandaşlar evlerine gönderildi.