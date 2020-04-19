Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Yusufeli Barajı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli Barajı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Pakdemirli, barajın yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisleri tarafından Artvin'de yapıldığını anımsattı.

Yusufeli Barajı'nın 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde ülkenin en yüksek ve dünyanın ise 3. yüksek barajı olacağının altını çizen Pakdemirli, şunları söyledi:

"Günümüz itibarıyla barajda 2 milyon 850 bin metreküp beton dökülerek gövde betonunda yüzde 70 gerçekleşme sağlandı. Günlük ortalama 4 bin 400 metreküp beton dökümünün gerçekleştiği baraj 200 metre yüksekliğe ulaştı."

[Fotoğraf: AA]

Yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretilecek

Pakdemirli, Türkiye'nin enerji ve arz güvenliği için Yusufeli Barajı'nın çok önemli olduğunu belirterek, yerli, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynağı olan barajın tamamlanmasıyla 558 megavat kurulu güçle yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretileceğini söyledi.

Barajın gövde yüksekliğinin 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine eşdeğer olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Yusufeli Barajı'nın büyüklüğünün anlaşılması bakımından gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp betonla Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilir" dedi.