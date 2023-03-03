Adana'da emeklilik işlemlerini başlatmak isteyen vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu Adana İl Müdürlüğü önünde sabah saatlerinden itibaren kuyruk oluşturdu.

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 11 ilden biri olan Adana'da başvuruları için SGK bahçesine çadır kuruldu. Vatandaşlar, çadırda emekli olmak için ilk müracaatlarını yapmaya başladı.

Emekli olmak için sıraya giren Ali Delikanlı, "Eğer borcumuz yoksa buradan direkt form dolduruyoruz. Formu veriyoruz ve başka bir işlem yapmıyoruz. Kendileri yapıyor. E Devlet sisteminde şu an yoğunluktan dolayı zaten sorun var. Ben çok sıra beklemedim ama eşimin borçlanma işlemi için bekliyoruz" dedi.

Emeklilik müracaatı yapan Gülten Mutlu ise, "Sıra beklemedim, yeni geldim şimdi hemen form dolduruyorum. Ben çok küçük yaştayken 1990'lı yıllarda sigorta başlangıcım oldu. Emekliliği uzun süredir bekliyordum. 5 bin gün olsaydı daha iyi olacaktı ama biraz ek prim oldu. O yüzden biraz borçlanacağız. Yine de çok mutluyum" diye konuştu.

SGK binasında herhangi bir hasar olmadığı, yoğunluk nedeniyle bahçeye çadır kurulduğu öğrenildi.