Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu çerçevede belirlenen bazı adreslere düzenlenen operasyonda, farklı miktarlarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bu kişilerden M.Ş.S. ve C.Ç. savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği hakimlikce tutuklandı, diğer 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Muğla
Son Haberler
- 10:01
- 14:03
- 14:11
- 12:55
- 12:55
Sıradaki Haber
Provokatif paylaşım yapan 1065 hesap yöneticisi tespit edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz