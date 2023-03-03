Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Adıyaman'da görevlendirilen Erzurum Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Yaylakonak beldesi Kümeevler Mahallesi'nde enkazdan canlı çıkarılan atı sahiplenmek için Kayseri'deki bir çiftliğin yöneticileri harekete geçti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından at, kamyonla Kayseri'deki at çiftliğine getirildi.

Çiftlikte at eğitmeni olarak görev yapan Neşet Parlak, getirilen at için çiftlikte özel yer hazırladıklarını söyledi.

Hayvanın bakımını yapıp tedavisine başladıklarını anlatan Parlak, "İğne vurduk, ilaçlarını verdik. Burnunda ufak bir yara vardı. Biraz da ayakları şişmiş, sabit bir yerde kaldığı için ağrıları olmuş. Durumu şu an gayet iyi" dedi.

Adını "Mucize" koydular

Enkazda uzun süre yaşama tutunduğu için ata "Mucize" adını verdiklerini belirten Parlak, "21 gün enkazın altında kalmış. Yani yememiş içmemiş, nasıl olmuş, biz de hayret ettik. O yüzden adını 'Mucize' koyduk. Her şeyi mucize" diye konuştu.

Parlak, özel bakım uyguladıkları "Mucize"nin iyileşme sürecini tamamladıktan sonra çiftlikte çocukları gezdireceğini dile getirdi.

Deprem bölgesinden Kayseri'ye çok sayıda kişinin geldiğini ifade eden Parlak, depremzedeleri çiftlikteki atlara ücretsiz bindirdiklerini ve onlara yönelik farklı etkinlikler düzenlediklerini aktardı.