İstanbul’da bulunan barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor. Sultangazi Alibeyköy Barajı’nda su seviyesi azaldı.

Su seviyesinin azalmasıyla birlikte 2 araç su yüzeyine çıkmıştı. Aynı barajda batık halde olan başka bir araç daha su yüzeyine çıktı.

Uzun bir süredir batık halde olan aracın ağır hasar aldığı, ters dönmüş ve lastiklerinin olmadığı görüldü.

Ayrıca, suyun çekilmesiyle bir kısmı tamamen kuruyan barajda pet şişe, plastikler ve kayık parçaları da ortaya çıktı. Barajda su yüzeyine çıkan araç dron ile havadan görüntülendi.