Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da serinlemek için göle giren iki kardeş hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren iki kardeş boğularak hayatını kaybetti.
Kılıçlı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine yüzmek için giren Suriye uyruklu Ahmed Verde (18) ile Abdurrahman Verde (15) kardeşler bir süre sonra gözden kayboldu.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, olay yerinde iki kardeşin cesedini buldu.
Olay yerine gelen çocukların ailesi gözyaşı döktü.
Cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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