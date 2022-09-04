Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 21:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Düğün dönüşü takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, düğün dönüşü takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Ağrı-İran kara yolu Taşlıçay ilçesi yakınlarında meydana geldi.
Doğubayazıt'ta bir yakınının düğününe katıldıktan sonra yola çıkan Mustafa Telhan idaresindeki 42 ARM 75 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attıktan sonra şarampole yuvarlandı.
Kazada araçtan fırlayan Telhan, olay yerinde hayatını kaybetti. Telhan'ın cenazesi, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Telhan'ın sanayide usta olarak çalıştığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Ağrı Trafik Kazası
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