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Türkiye
AA, DHA, İHA 23.05.2023 09:02

Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu: Yollar göle döndü

Adana'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı caddeler göle döndü, ağaçlar ise araçların üzerine devrildi.

Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu: Yollar göle döndü
[Fotograf: DHA]

Adana'da sağanak ev ve iş yerlerinde baskınlarına neden oldu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu: Yollar göle döndü

Zaman zaman dolu şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerinde ise baskınları meydana geldi. Söz konusu yerler vatandaşlar tarafından temizlendi.

Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu: Yollar göle döndü

Yağışa hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Meteoroloji'den 15 kente uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor
Meteoroloji'den 15 kente uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor

Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar oldu, bazı kişilerin araçları arızalandı.

Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu: Yollar göle döndü

Belediye çalışanları yollarda oluşan su birikintilerinin azalması için rögar ağızlarını temizledi.

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