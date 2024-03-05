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Türkiye
AA 05.03.2024 19:04

Adana'da otomobille işçi servisi çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı

Adana'da, otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Adana'da otomobille işçi servisi çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı
[Fotograf: AA]

Mehmet Can Andırın yönetimindeki otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Suluca Mahallesi D-400 kara yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, E.İ. idaresindeki işçi taşıyan servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Andırın ve yanındaki annesi Hayriye Andırın, olay yerinde yaşamını yitirdi, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan işçilerin bulunduğu servisteki 14 kişi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anne ve oğlunun cenazeleri ise morga götürüldü.

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