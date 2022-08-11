Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Adana’nın Feke ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Adana’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Feke-Kozan kara yolu Zeytinli Mezar mevkiinde Ercan Kızılelma (51) yönetimindeki 01 RZ 164 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.B. idaresindeki 01 AAU 272 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada sürücü Kızılelma ile aynı araçtaki Raziye Cingöz (59), Abidin İlhan (54) ve Yeter İlhan (91) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan ve Feke devlet hastanelerine kaldırıldı.
Feke Devlet Hastanesindeki yaralılardan Abidin İlhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Durumu ağır olan Yeter İlhan da Adana'daki Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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