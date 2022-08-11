Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de teleferik kazası
[Fotograf: AA]
Rize'de ilkel teleferiğin çarpması sonucu yaralanan kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkeze bağlı Yolbaşı köyünde yaş çay bahçesinde, hasat edilen ürünün taşınması için kullanılan ilkel teleferiğin demirden yapılmış kabin kısmı, Hakif Yılmaz'a çarptı.
Çay bahçesinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Yılmaz, AFAD ekiplerinin kurduğu istasyonla yaklaşık 200 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Rize
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