Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kimyasal maddeden etkilenen işçi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kimyasal maddeden etkilenen 3 işçiden 1'i hayatını kaybetti.
Gemlik'teki bir gübre fabrikasında amonyak tankında çalışan işçilerden bazıları fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de bölgeye geldi.
Sağlık ekipleri, kimyasal maddeden etkilenen Halil İbrahim Aytaç, Zafer Yıldırım ve Muhammet Neyaman'ı Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürdü.
İşçilerden Muhammet Neyaman, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer işçilerin sağlık durumları ise iyi.
Etiketler: Bursa İşçi Ölümleri
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