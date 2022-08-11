Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi
[Fotograf: AA]
İstanbul Bayrampaşa'da polis ekiplerince bir iş yerine yapılan baskında 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartaltepe Mahallesi'nde bir iş yerinden sahte parfüm sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, 2 bin 947 şişe satışa hazır parfüm ve 2 bin 300 boş parfüm şişesi ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.
Etiketler: İstanbul Dolandırıcılık
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