İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartaltepe Mahallesi'nde bir iş yerinden sahte parfüm sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, 2 bin 947 şişe satışa hazır parfüm ve 2 bin 300 boş parfüm şişesi ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.