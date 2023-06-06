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Türkiye
AA 06.06.2023 07:34

Adana'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı kararı

Adana'da dolandırıcılık operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adana'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, bazı şüphelilerin nitelikli dolandırıcılıkla uyuşturucu içerikli ilaçların ticaretini yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere polis ekipleri baskın yaptı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden bazıları sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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