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Türkiye
AA 03.12.2024 19:58

Adana'da 'Narkoçelik-50' operasyonu: 825 kilogram eroin ele geçirildi

Adana'da düzenlenen "Narkoçelik-50" operasyonunda kahve kutularına gizlenmiş 825 kilogram eroin ele geçirildi.

Adana'da 'Narkoçelik-50' operasyonu: 825 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Narkoçelik-50" operasyonunun gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonda, projeli dosya kapsamında 10 aydır takip edilen çalışmayla bir araçta 825 kilogram eroinin, 1512 kahve kutusuna gizlenmiş olarak ele geçirildiğini ve bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Yerlikaya, "Operasyonu koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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