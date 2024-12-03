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Türkiye
AA 03.12.2024 18:05

Sinop'ta 50 ton su ürününe el kondu

Sinop'ta, kasım ayında boy sınırının altında avlanan farklı türlerdeki 50 ton su ürününe el konuldu.

Sinop'ta 50 ton su ürününe el kondu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık faaliyetinin desteklenmesi amacıyla kasım ayı boyunca 496 denetim gerçekleştirildi.

Liman ve balıkçı barınakları ile balık unu yağ fabrikaları, soğuk hava depoları, su ürünleri nakil araçları ve perakende satış noktalarındaki denetimlerde, mevzuata aykırı olarak boy sınırının altında avlandığı tespit edilen farklı türlerdeki 50 ton su ürününe ekiplerce el konuldu.

Denetimlerde 2 su ürünü nakil aracı ile 2 balıkçı teknesinin sahiplerine de idari para cezası uygulandı.

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Sinop Su Ürünleri Kaçak Avcılık
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