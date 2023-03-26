Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 10:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 77 şüpheli adliyede
[Fotograf: DHA]
Adana'da 2 bin 218 personelin görev aldığı Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 212 şüpheliden 77'si adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen 45. Kökünü Kurutma Operasyonu, 22 Mart'ta Adana'da gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'ndan 2 bin 218 personel görev aldı. Hava araçları ile özel eğitimli 30 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, çok sayıda adrese baskın yapıldı.
Baskınlarda 212 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan 77 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise sorgularının sürüyor.
Etiketler: Adana Uyuşturucu Narkotik
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