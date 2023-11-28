Duman 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.11.2023 09:38

Adana'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adana'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]

H.Ö. idaresindeki kamyon, Kozan-Adana kara yolunda, H.M.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Polat Dinler, Buğrahan Özcan ve Yaşar S. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Dinler ile Özcan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürüsü H.M.Y, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyon sürücüsü H.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ETİKETLER
Adana Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:09
ABD'de kent konseyleri, Gazze'de kalıcı ateşkes talep etmeyi sürdürüyor
11:04
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak
11:03
Rize'de denizde kaybolan kadını arama çalışması başlatıldı
10:53
Anadolu parsından aylar sonra ilk poz
11:01
Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı
10:42
Drift yapan sürücüye 21 bin 214 lira para cezası
Evreni fotoğraflamak: Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2023 kazananları
Evreni fotoğraflamak: Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2023 kazananları
FOTO FOKUS
Filistinli doktor TRT Haber'e konuştu: Sağlık sistemi kasıtlı olarak tahrip edildi
Filistinli doktor TRT Haber'e konuştu: Sağlık sistemi kasıtlı olarak tahrip edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ