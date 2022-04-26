Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde jandarma ekipleri, kaçakçılık, uyuşturucu kullanımı ile imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla belirlenen 12 şüphelinin ikametinde arama yaptı.
Aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 1 çift namlulu tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 3 tabanca şarjörü, 92 tabanca fişeği, 9 av tüfeği fişeği, muşta, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 obje, 5 cep telefonu, 25 kök kenevir, 5 gram uyuşturucu ve 50 bin liralık senet ele geçirildi.
Ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Kaçakçılık Narkotik Uyuşturucu
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