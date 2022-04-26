Adana'nın Yüreğir ilçesinde jandarma ekipleri, kaçakçılık, uyuşturucu kullanımı ile imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla belirlenen 12 şüphelinin ikametinde arama yaptı.

Aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 1 çift namlulu tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 3 tabanca şarjörü, 92 tabanca fişeği, 9 av tüfeği fişeği, muşta, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 obje, 5 cep telefonu, 25 kök kenevir, 5 gram uyuşturucu ve 50 bin liralık senet ele geçirildi.

Ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.