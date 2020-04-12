Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde bir depoda kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçip adrese baskın yaptı.

Yapılan baskında piyasa değeri 500 bin lira olan alkol yapımında kullanılan ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili A.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.