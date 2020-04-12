Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Meteorolojiden sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 09:13
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