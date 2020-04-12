Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
AFAD verilerine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.38'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.38'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: son dakika deprem BingölSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 09:57
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