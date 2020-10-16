Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Aynı istikamette giden sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz tespit edilemeyen iki otomobil Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan'a bağlı Değirmendere Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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