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Türkiye
AA 25.09.2023 10:21

Adana'da hırsızlık suçundan 87 kişi tutuklandı

Adana'da son bir ayda hırsızlık suçlarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 156 şüpheliden 87'si tutuklandı.

Adana'da hırsızlık suçundan 87 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde son bir ayda 34 motosiklet ile çok sayıda ev, iş yeri ve araçtan para, aksesuar, ziynet ve elektronik eşya çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.

Ekipler, hırsızlık olaylarına karışan 156 şüpheliyi yakalamak için belirledikleri adreslere farklı tarihlerde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 156 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 87'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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