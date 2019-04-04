Adana'da filmleri aratmayacak uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu hap taşındığı ihbarı üzerine bir otomobili takibe aldı.

Ekiplerin, merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'ndeki trafik ışıklarından faydalanarak durdurmaya çalıştığı otomobilin sürücüsü, geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı.

Bunun üzerine bir polis memuru tabancayla otomobilin lastiklerine ateş ederken diğer polis memuru aracın tavan kısmına atladı.

Polisin açılır tavanına tutunduğu otomobil, yaklaşık 15 metre ilerledikten sonra patlayan lastikleri nedeniyle durdu.

Otomobilden inerek kaçan zanlılar İ.Y. ve Ş.K. kovalamacanın ardından yakalandı.

Araçta yapılan aramada, 920 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılara yardım ettiği ileri sürülen S.Y. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ş.K. ve S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin durdurmaya çalıştığı aracın lastiklerine ateş etmesi ve bir polis memurunun otomobilin üstünde yaklaşık 15 metre gitmesi MOBESE kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA