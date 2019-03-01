Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün örgüt sorumlularına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve örgütte askerlerden sorumlu olduğu iddia edilen 3 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
Zanlılar arasında bulunan Y.D.'nin, Çukurova Üniversitesi tekstil mühendisliği bölümünde 2013 yılından bu yana araştırma görevlisi olarak çalıştığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. ile diğer 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.
Kaynak: AA