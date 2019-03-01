Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bal, yaptığı yazılı açıklamada, genelde akarsularda yaşayan ve Türkiye'de sadece Bolu, Trabzon ve Uşak'taki bazı göletlerde yaşam süren doğal alabalığın üreme dönemi olması dolayısıyla, devlet tarafından 1 Ekim 2018 tarihinde yasaklandığını hatırlattı.

Av yasağının doğal alabalığın tüm türlerini kapsadığını ifade eden Bal, 5 ay boyunca süren yasağın dün itibariyle sona erdiğini belirtti.

3 adetten fazla ve 25 santimden küçük olamayacak

Bal, "Doğal alabalık avcılarına yeni avlanma dönemi hayırlı olsun. Avcılarımıza, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam doğal alabalık miktarının en fazla üç adet ve alıkonulabilir en az boy limitinin de 25 santim olduğunu hatırlatarak, rastgele diyoruz." dedi.

Kaynak: AA