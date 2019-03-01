Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Asayiş Ekipler Amirliğine bağlı yunus ekipleri, şehrin dört bir tarafında şok uygulamalar yapıyor. Yunus ekiplerinin ocak-şubat ayında yaptığı uygulamalarda 104 ruhsatsız tabanca, 42 kurusıkı tabanca, 209 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Ayrıca polis yaptığı uygulamada bin 700 gram uyuşturucu, 825 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Yunus ekipleri çalınan 10 aracı da bularak sahiplerine teslim etti. Ayrıca kesinleşmiş hapis cezası bulunan 376 kişi de yakalandı.

Kaynak: İHA