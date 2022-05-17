İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir kamyon ve panelvanda kaçak ürünler bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, iki aracı da Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nda durdurup aradı.

[Fotoğraf: AA]

Panelvanda ev eşyalarıyla gizlenmiş kolilerde, kamyonun kasasında ise açıkta bulunan kolilerde tütün doldurulmuş 13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi.

Ekipler, iki sürücüyü gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

[Fotoğraf: AA]